Pablo Hernández le cambia la cara al Castellón

Que el Castellón es otro desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo está fuera de toda duda. Y ya no tan sólo porque el conjunto de la capital de La Plana cuente por victorias sus paridos desde la llegada del castellonense a la banca de Castalia, que también, si no por la imagen de equipo solido y trabajado que está ofreciendo. Y de esta quedó constancia este pasado lunes en Butarque, donde los albinegros firmaron tun gran encuentro ante un aspirante a Primera como Leganés.

Ante todo un Leganés y lejos de Castalia, los albinegros, firmaron un partido marcado por un control total y que sentenció con un gol de Cipenga a la media hora de juego. A diferencia de otras ocasiones, el tanto del congoleño fue suficiente. Si bien el partido no fue un ejemplo de brillantez ofensiva, fue un claro ejemplo de solidez, madurez y seriedad defensiva . Un trabajo táctico encomiable, que tanto se ha echado a faltar en los últimos tiempos, y que sirvió para dejar en nada a un rival que no tuvo ni tan si quiera ocasiones para empatar el partido.

Tras estas dos victorias a domicilio y la mejora experimentada, pocas dudas flotan en el ambiente de que el castellonense debe continuar en la banqueta, aunque el propio Pablo Hernández no quiso disipar las dudas al respecto: “Ya pasó todo y hemos ganado. Toca celebrarlo un poco, pero en mi mente ya está el Sporting, que es el siguiente partido. Lo que pase conmigo ya veremos. Estoy dispuesto a irme, y mientras esté aquí, daré el máximo para ayudar al club, al equipo y a los chicos", dijo traes ganar en Leganés.

Un récord para la historia

Con las logradas en León y Leganés, Pablo Hernández es el primer entrenador en los 103 años de historia del CD Castellón que juega sus dos primeros partidos como visitante y consigue dos victorias, tal y como señaló el experto en datos históricos del Castellón, Guillermo Viciano.

Además de haber logrados las dos primeras victorias del equipo 'orellut' esta temporada, el del Leganés (0-1) es el primero de los últimos veinte partidos en los que el Castellón no recibió ningún gol. Hay que remontarse hasta el pasado 23 de febrero para encontrar la última vez los castellonenses no recibieron un gol y fue en un partido también a domicilio jugado contra el Cádiz y que finalizó con un 0-0.

Tras estas dos victorias, Castalia recibirá el próximo fin de semana con los brazos abiertos al técnico en su debut ante su propia hinchada en el encuentro frente al Sporting en el SkyFi Castalia. “Volvemos a casa, a nuestro estadio después de dos partidos fuera y regresamos con toda la confianza del mundo” .