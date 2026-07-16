Villajoyosa incorpora un vehículo eléctrico para acercar la información turística a playas, eventos y zonas de alta afluencia de visitantes

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha incorporado un nuevo sistema de movilidad sostenible para la Concejalía de Turismo: un vehículo eléctrico destinado a dar información y realizar la promocionar turística del municipio.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible” y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “el vehículo permite extender la prestación del servicio de información turística a playas, zonas litorales alejadas del núcleo urbano, asistir a ferias, espacios urbanos de elevada presencia turística y eventos culturales, deportivos o promocionales”. De esta forma, “el servicio podrá acercarse al visitante allí donde se concentra la demanda en cualquier momento del año”, agregó el Alcalde.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, explicó que “por un lado, funciona como oficina operativa móvil, facilitando la atención personalizada, la distribución de material informativo, la orientación sobre recursos, actividades y servicios, y la resolución de consultas en tiempo real”. Por otro lado, “tendrá una función de promoción turística, reforzando la presencia del destino en eventos y acciones de comunicación”, apuntó la edil del área.

El vehículo será 100 % eléctrico, con cero emisiones directas, autonomía adecuada para el uso urbano y turístico continuo, y dimensiones compatibles con el acceso a zonas urbanas y turísticas. Además, contará con rotulación integral vinculada a la imagen turística de Villajoyosa, convirtiéndose también en un elemento de visibilidad y promoción itinerante del destino.

Con esta iniciativa, Villajoyosa avanza hacia un modelo de atención turística más accesible, flexible y sostenible, capaz de adaptarse a los flujos reales de visitantes y de mejorar la presencia institucional del destino en espacios estratégicos.