Villajoyosa continua con el plan de asfaltado en las calles urbanas en la avenida Varadero y la calle Pelayo

Está previsto que el próximo lunes se inicie otra obra de envergadura en el municipio como es la reurbanización de la calle Cervantes. Además, se retomarán los trabajos de urbanización del entorno del Mercat Municipal, en concreto, en la calle Jaime Soler Urriós

Está previsto que el próximo lunes, 12 de enero, los trabajos empiecen a ejecutarse de nuevo. Esta actuación llevará aparejada la prohibición de aparcar en la zona donde se ejecuten los trabajos, así como el corte de tráfico de las dos vías hasta su finalización.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “el actual plan de asfaltado es uno de los proyectos de mayor envergadura que comenzamos a ejecutar en 2025 y vamos a concluir en el inicio de este nuevo año. Los vecinos están viendo ya como hemos mejorado calles del centro urbano y vamos a seguir en los demás barrios”.

El Ayuntamiento de Villajoyosa seguirá informando puntualmente de las siguientes calles donde se realizará la mejora del firme y señalización. Con todo, se ruega a los usuarios que estén atentos a la señalización que se ubicará en cada zona. Este plan de asfaltado, el de mayor envergadura que se ha hecho en los últimos años, cuenta con una inversión total de 4 millones de euros, 3 millones destinados a vías urbanas y 1 millón a caminos, y alcanza los 63.000 metros cuadrados de firme sobre el que ya se ha actuado o se va a renovar.

