El PSOE La Vila Joiosa ha presentado una moción para proponer bonificaciones en la tasa de residuos a las viviendas que reciclan mediante compostaje doméstico

Según los socialistas, la iniciativa busca aliviar la fuerte subida del recibo de la basura que han sufrido los hogares y, al mismo tiempo, fomentar prácticas sostenibles entre la ciudadanía. La propuesta se apoya en la Ley de residuos y economía circular, que permite aplicar descuentos a quienes separen correctamente la materia orgánica, una medida que ya funciona en otros municipios con bonificaciones de hasta el 25%. Su portavoz, Andreu Verdú, ha señalado que el objetivo es ayudar a las familias y avanzar hacia una ciudad más sostenible y comprometida con el medio ambiente.

Verdú señala que las distintas bonificaciones puedan acumularse hasta un máximo del 50% de la tasa, siguiendo el modelo de otros municipios.