La Guardia Civil ha desmantelado en Villajoyosa y Finestrat un grupo criminal dedicado a robos en obras en construcción y a la venta de drogas

Dos domicilios eran utilizados para ocultar los efectos robados y como puntos de venta de droga al menudeo

La operación se ha saldado con seis personas identificadas. Dos han ingresado en la prisión preventiva sin fianza y el resto ha quedado en libertad con medidas cautelares.

La investigación empezó en septiembre de 2025, después de varios robos en obras, y permitió localizar dos domicilios en Villajoyosa utilizados tanto para ocultar los efectos sustraídos como para la venta de droga.

Según las estimaciones realizadas, el valor de los efectos sustraídos por el grupo supera los 30.000 euros, logrando recuperar durante los registros una gran cantidad de herramientas, electrodomésticos y materiales de construcción, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Asimismo, se intervinieron 33 gramos de metanfetamina, 150 gramos de marihuana y 180 gramos de hachís, además de básculas de precisión y utensilios destinados a la distribución de sustancias estupefacientes.

