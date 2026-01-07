medio ambiente

L’Alfàs retira de la red de saneamiento en 2025 más de 105 toneladas de desechos no organicos

Según ha informado el concejal Portavoz del Gobierno, Toni Such, ha calificado estas cifras de preocupantes “son muy elevadas y generan problemas importantes en nuestras redes de saneamiento, y en nuestro entorno”

En el año 2024 se retiraron 118,46 toneladas de sólidos de las infraestructuras de saneamiento y depuración, una cantidad que se ha reducido mínimamente en un año, lo que indica que queda mucho trabajo por hacer, y la colaboración ciudadana resulta imprescindible.

Toni Such se ha referido a la importancia de ser responsable “con algunos actos cotidianos nada inofensivos, relacionados directamente con el colapso de tuberías, averías en la red municipal y problemas medioambientales que afectan a nuestro entorno y calidad de vida”.

Existe un desconocimiento que lleva a tirar toallitas, bastoncillos o compresas al indicarse en los paquetes de dichos productos que son biodegradables, pero puntualiza el concejal, “la realidad es que esto no es así. Fundamentalmente el único desecho no orgánico que tiene que acabar en el inodoro es el papel higiénico, el resto puede originar importantes daños ambientales y económicos”.

