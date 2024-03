El TSJ condena a Orxeta a pagar 600.000 euros a un promotor urbanístico

El TSJ ratifica la condena al ayuntamiento de Orxeta, que deberá abonar 600.000 euros a un promotor con el que se comprometió a incluir inclusión una finca de 400.000 metros cuadrados, propiedad del promotor en las Unidades de Actuación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Entonces era 2004 y gobernaba Orxeta Vicente Llinares Sellés, del PSOE y era concejal de Urbanismo su cuñado, José Olcina Llorca.

El asunto se fue prorrogando y en 2006, se firmó otro Convenio por el cual el Consistorio ejecutaría las obras de la 'Casa del Fester', pero con la condición de que se aprobase definitivamente el Plan General de Orxeta, en el que se incluiría como suelo urbanizable el terreno de la empresa, guardando las condiciones estipuladas en el Convenio de mayo de 2004.

Sin embargo, en 2020 el PGOU fue denegado por Conselleria y no parecía que pudiera prosperar, motivo por el cual, la empresa promotora solicitaba la resolución del contrato y la devolución de los 600.000 euros más intereses.

Éste es el pago que el TSJ ha ratificado ahora que el ayuntamiento de Orxeta debe satisfacer.

La medida ha caído como un jarro de agua fría en el equipo de gobierno actual, de diferente signo político, que debe hacer frente a una deuda que es casi de la misma cuantía que su presupuesto anual, como confiesa el alcalde, Jaime Miguel Llorca

Llorca ha confirmado que conocían la sentencia desde hace casi dos semanas y, aunque no lo descarta, no ve muchas posibilidades para recurrirla. Asegura que intentarán cubrir esa cantidad buscando todos los recursos posibles, pero, lógicamente, va a limitar mucho la acción de gobierno no sólo este año, sino en algunos años futuros. Tampoco