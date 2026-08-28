Todo preparado para la celebración de la Costa Blanca Bike Show de l’Albir

El dispositivo especial preparado con motivo de una nueva edición del Costa Blanca Bike Show ya está en marcha. El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y la organización ultimaban esta mañana los preparativos para que la concentración motera, que se celebrará este domingo, 30 de agosto, en el Parque de los Eucaliptos de l’Albir, se desarrolle con todas las garantías y según las previsiones. Reunión para coordinar el dispositivo y revisar los diferentes aspectos relacionados con la organización del evento. En el encuentro han participado las concejalas de Fiestas y Presidencia, Sandra Gómez y Mayte García, junto a técnicos municipales de las distintas áreas implicadas, que están colaborando estrechamente con la organización en la puesta a punto de la jornada. El dispositivo, activo desde este viernes, contempla la coordinación de los diferentes servicios municipales que intervienen en el desarrollo de la concentración, con el objetivo de anticiparse a las necesidades que puedan surgir durante una jornada que prevé una importante afluencia de participantes y público.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha destacado el trabajo de coordinación que se está realizando durante estos días. “Llevamos varios días trabajando conjuntamente con la organización y con los diferentes departamentos municipales para que todo esté preparado y el Costa Blanca Bike Show pueda celebrarse con normalidad. Queremos que quienes participen y quienes se acerquen a disfrutar de la jornada encuentren un espacio seguro y puedan vivir esta cita motera con todas las garantías”, ha señalado.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Mayte García, Ha hecho hincapié en el papel de las diferentes áreas municipales. “Este tipo de eventos requieren una planificación previa y un trabajo conjunto de muchos servicios. Desde el Ayuntamiento estamos poniendo todos los medios necesarios para que el domingo esté todo a punto y la jornada transcurra según lo previsto”, ha indicado.

El Costa Blanca Bike Show abrirá sus puertas a las 10:00 horas, con entrada gratuita, y ofrecerá durante toda la jornada música en directo, barbacoa, bebidas, puestos de intercambio y artículos relacionados con el mundo de las motos, además de una exposición de motocicletas customizadas y la entrega de cinco trofeos.

La cita volverá a convertir el Parque de los Eucaliptos en punto de encuentro para los amantes de las dos ruedas. En la pasada edición se concentraron alrededor de un millar de motocicletas, muchas de ellas Harley-Davidson, junto a modelos de otras marcas y numerosas motos personalizadas.

Desde el Ayuntamiento se anima a residentes y visitantes a acercarse este domingo al Parque de los Eucaliptos y disfrutar de una jornada que combina la pasión por el mundo de las motos con la música, la gastronomía y el ambiente festivo, al tiempo que se recuerda la importancia de respetar en todo momento las indicaciones de los servicios encargados del dispositivo especial.