A punto de finalizar las obras para gestionar vertidos y reutilizar el agua vinculadas al encauzamiento del Barranco Hondo de l´Alfàs

Este primer lote tiene una inversión de 143.416,77 euros

Alfaz del Pi |

Alfaz alcanza el tramo final del primer lote de las obras del encauzamiento del Barranco Hondo
Y la próxima semana comenzará a ejecutarse el segundo lote, y ambos tiene una inversión total de 1.198.722 euros.Las obras de encauzamiento del Barranco Hondo están centradas en la mejora en la gestión de vertidos, reutilización del agua y reducción de fugas.

Toda esta obra era vital ya que tiene como objetivo reducir inundaciones, adaptar al municipio y sus infraestructuras al cambio climático, disminuir el número de fugas de fluido de las redes detectadas en la zona, y evitar incidencias en viviendas y locales por la entrada en carga de la red de saneamiento.

Todas las obras están subvencionadas al 100 % con fondos europeos, en el marco de la estrategia de sostenibilidad turística en destinos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextgenerationEU

