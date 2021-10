LOURDES CASELLES | EDIL URBANISMO

"La puesta en marcha del In Tempo es una prueba de que no hay crisis urbanística en Benidorm"

La edil de urbanismo del ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, repasa el estado de salud del sector hotelero y la arquitectura de la ciudad para concluir que no sólo no hay crisis en la actividad urbanística en Benidorm, sino que no ha vivido esa crisis ni en los peores momentos de la pandemia