Pedro Alemany: "Gent per la Vila es un partido limpio y legal, como confirma la sentencia"

El juzgado de primera instancia nº2 de Villajoyosa ha fallado desestimar íntegramente la demanda que se interpuso contra Gent per la Vila por parte de dos miembros de su directiva que aseguraban que el partido se había constituido de manera ilegal y que no habían sido llamados a ninguna junta posterior, con lo que sus derechos de participación se habían visto lesionados.

Los dos demandantes impugnaban el acta en el que Gent per la Vila cambió de nombre a Gent per la Vila Ciutadans con los cambios que esto suponía también en la junta directiva y denunciaban que no habían vuelto a convocarles a ninguna asamblea del partido.

En los fundamentos jurídicos, la jueza da la razón a Gent per la Vila y estima que, habiéndose constituido el partido mediante acta ante notario en 2011, no fue hasta 2019 cuando los denunciantes requirieron explicación de las asambleas ante Pedro Alemany, cumplido muy de largo los 40 días de plazo preceptivos para la impugnación en el caso que nos ocupa. La magistrada también respalda a Gent per la Vila y considera probado que los denunciantes, por diversos motivos, dejaron de pertenecer al partido en su momento, por lo que no tenían derecho a ser llamados a las asambleas. Pedro Alemany decía hoy, en Onda Cero Marina Baixa decía que se había hecho justicia

El fallo condena también a los denunciantes a pagar las costas aunque las partes pueden apelar ante la Audiencia Provincial.

El presidente y portavoz de Gent per la Vila, Pedro Alemany, ha hablado para Onda Cero Marina Baixa. Ha insinuado que los denunciantes están obedeciendo directrices de una tercera persona y ha afirmado taxativamente que la sentencia pone de manifiesto que Gent per la Vila es un partido "limpio y legal".

La parte denunciante ya ha afirmado que prepara el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante.