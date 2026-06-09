La Nucía invierte 258.715 € en la Escuela Taller para jóvenes

10 jóvenes desempleados, entre 16 y 30 años, se forman durante un año en el área profesional de “Electricidad” en el proyecto Escuela Taller “Bello Horizonte II” de La Nucía. Este programa formativo cuenta con un presupuesto de 258.715,30 €, financiados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía. Las personas que completen con éxito este curso recibirán un Certificado de profesionalidad Nivel 2 en Electricidad y tendrán convalidado el Carnet de Instalador Electricista Autorizado.

Antonio Piñera, Director de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), Serafín López, concejal de Empleo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitaron la Escuela Taller de Electricidad “Bello Horizonte II”, quien destacó “la importancia de la formación en la lucha contra el desempleo juvenil” y comentó que “este curso es una gran oportunidad para estos 10 jóvenes para aprender un oficio y conseguir el Carnet de Instalador Electricista y el Certificado de Profesionalidad nivel 2 que les facilitará poder trabajar cuando finalicen la formación”

1 año

Este proyecto de formación laboral de personas desempleadas comenzó en febrero de 2026 y finaliza en febrero de 2027. Durante un año en la Escuela Taller se forman 10 alumnos y alumnas desempleadas en la especialidad de “Electricidad de Baja Tensión”. Para ello el grupo cuenta con una directora y un profesor de electricidad.

Certificado y Carnet de Instalador

Los alumnos que superen con éxito todos los módulos de la especialidad, recibirán un “Certificado de Profesionalidad nivel 2 en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”, titulación muy importante ya que ya que los alumnos tendrán convalidado el Carnet de Instalador Electricista Autorizado; y que por tanto les facilitará su futura inserción en el mercado laboral, para poder encontrar un trabajo de calidad.

Electricidad y prácticas

El objetivo principal de dicha acción formativa consiste en formar a los 10 alumnos desempleados en montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito del “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

Al mismo tiempo están realizando sus prácticas en las aulas y talleres pertenecientes a la Escuela de Oficios La Nucía, trabajando con sistemas eléctricos de baja tensión, sistemas de automatización, sistemas domóticos, etc. A demás de trabajos en la mejora y mantenimiento de las distintas instalaciones eléctricas municipales como la Agencia de Colocación, l’Auditori, el Centro Juvenil, el CEM, el LabNucía, la Ciudad Deportiva Camilo Cano, etc. Y como proyecto final el diseño y mejora en la instalación eléctrica de la Escuela de Oficios La Nucía 2 para sus nuevas aulas.

Formación global

Además de aprender los oficios, el alumnado está realizando cursos de prevención de riesgos laborales, formación y orientación laboral, alfabetización informática, sensibilización ambiental e igualdad de género, así como preparación para el graduado en ESO, todo ello con el objetivo primordial de facilitar la inserción de todas y cada una de las alumnas en el mercado laboral.

2,1 millones en formación contra el desempleo

El Ayuntamiento de La Nucía destinará en 2026 2,1 millones de euros en la formación de la lucha contra el desempleo, a través de diferentes programas formativos: Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII, los cuatro Cursos Escuela de Oficios Taller de Empleo, Acción Inserta Nou Espai I 2ª FASE, Escuela Taller Bello Horizonte II; en los que se formarán 120 personas.