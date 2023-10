L'Alfàs incorpora al presupuesto de 2023 casi un millón de euros para inversiones

L’Alfàs del Pi celebraba hoy su pleno ordinario de octubre y en él se aprobaba la liquidación del año 2022.

Las cuentas están completamente saneadas y arrojan un superávit positivo de 4 millones de euros. Esta circunstancia, unida a que la Regla del gasto Fiscal está suspendida en Europa a causa de la COVID, permite incorporar al presupuesto de 2023 casi 1 millón de euros. Concretamente, el pleno ha aprobado destinar 992.793 euros a inversiones. Pero, además, también la supresión de esa Regla de Gasto permite "destinar el remanente positivo de tesorería, que asciende a algo más de 748.000 euros a reconocimiento extrajudicial de crédito", según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Toni Such.

Entre las nuevas inversiones anunciadas por el equipo de gobierno y que permitirá esta modificación se encuentran la mejora de la accesibilidad de la Plaza Mayor y adyacentes, presupuestada en 407.073 euros; la prolongación de la calle Rosa dels Vents, por valor de 146.029; y varias actuaciones tanto en pavimentado viario, a la que se destina una partida de 150.000 euros como en reparaciones de aceras y calles, para lo que se reservan 200.000 euros.

Tasa de basuras

El pleno del ayuntamiento ha seguido la senda de otros consistorios y ha incrementado la tasa de recogida de basuras para hacer frente "al incremento del canon establecido por la Diputación, a través del Consorcio Provincial del Plan Zonal XV", explica Such. El incremento no es muy significattivo, dice Such: "apenas unos 20 euros al año".

Precisamente, los 748.000 euros de extrajudicial obedecen, principalmente al concepto mayoritariamente del incremento en los servicios de limpieza, motivados por la pandemia.