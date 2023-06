Investigan alojamientos de Benidorm por no comunicar sus registros de huéspedes

La Policía Nacional ha identificado en Benidorm a más de una decena de personas alojadas en un hostal próximo a la playa de Levante de la ciudad, con múltiples reseñas policiales por delitos contra el patrimonio. A los identificados se les levanto una propuesta de acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

Respecto al hostal, la Policía procedió a levantar propuesta de sanción en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por no cumplir los requisitos de registro y comunicación a los que están obligados. Y es que las personas identificadas no estaban siendo registradas como alojadas y el establecimiento no comunicaba sus datos a la policía, a lo cual están obligados por ley.

Todo ello dentro de un dispositivo policial dirigido al control e inspección de establecimientos de hostelería iniciado a raíz de observar que, de manera reiterada, algunas de las personas identificadas en controles para evitar la comisión de delitos, carecían de domicilio conocido y no se encontraban registradas en ninguno de los alojamientos de la ciudad.

Además en las últimas semanas los agentes detectaron algunas deficiencias en el control de las personas alojadas y es que a pesar de que estos alojamientos turísticos tienen la obligación de grabar las entradas de las personas que hacen uso de habitaciones y posteriormente remitirlas a la Policía Nacional en un plazo no superior de 24 horas, estos registros así como las comunicaciones no se estaban llevando a cabo.

Por ello se puso en el punto de mira el citado hostal situado en la zona próxima a la Playa del Levante en Benidorm aunque el dispositivo continua abierto con el fin de detectar más irregularidades.