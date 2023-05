Hosbec “satisfecho” con el resultado de Mazón porque “derogará la tasa turística”

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha valorado “muy positivamente” el resultado de las Elecciones Autonómicas celebradas el pasado domingo, por cuanto que el partido más votado (el Partido Popular) incluye en su programa la derogación de la tasa turística que reclama el sector.

En declaraciones a Onda Cero Marina Baixa, Fuster asegura que “el problema de la tasa turística lo salvamos si gobierna Carlos Mazón porque derogará esa ley del impuesto turístico que nos tenía muy preocupados”. También espera de Mazón que cumpla promesas electorales como “una fiscalidad más justa o paliar el déficit de infraestructuras que, sobre todo, padecemos en la provincia de Alicante.

Según Fuster la personas y empresas de la Comunitat Valenciana sufren “un régimen fiscal bastante depredador” por lo que, de cumplir el Partido Popular sus promesas, y aplicar “un sistema fiscal más justo” se conseguiría unos efectos que “redundarían en beneficio del sector”.

Asimismo, reclaman desde Hosbec las infraestructuras de las que sigue careciendo la provincia de Alicante como el enlace con el aeropuerto desde la estación del AVE, un sistema de cercanías que conecte Las Marinas con el AVE y el Aeropuerto, un palacio de congresos para Benidorm o la finalización del Centro Cultural. “Vamos a tener un presidente de Alicante que conoce de primera mano todo esto y saber la importancia que tiene”, insiste Fuster.

En cualquier caso, aseguran desde Hosbec que los cambios de ciclo político “son positivos y los cogemos con mucha ilusión porque siempre está bien cierto cambio de guardia. El que venga a esta nueva Administración nos encontrará, como siempre, a su lado para trabajar por el sector turístico”, promete.

En cuanto al adelanto electoral de los comicios nacionales anunciado el lunes por el presidente Pedro Sánchez, desde Hosbec afirman no estar sorprendidos y Fede Fuster apostilla que “casi es mejor acabar cuanto antes” por lo que lo valora positivamente.

Admite que quizá los comicios paralicen un poco el estado durante estos meses, pero descarta que esto vaya a redundar negativamente en el sector. “Si pude a afectar o no a los Fondos Next Generation, como no nos llegan y para nosotros son una gran mentira, pues tampoco nos supone un problema”, relata.

En cuanto a los periodos vacacionales considera que el turista que tenga las vacaciones programadas para esa fecha pedirá el voto por correo y no supondrá mayores problemas.