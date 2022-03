Finestrat solicitará a Conselleria la Declaración de Interés Turístico para sus fiestas patronales y la Nit del Foc

Finestrat reclamará de la Conselleria la Declaración de interés turístico, con categoría provincial para las fiestas de la Nit del Foc y de Interés Turístico Local para las festividades patronales en honor de Sant Bertomeu i el Sant Crist del Remei. Esta reclamación persigue "poner en valor esta tradición del pueblo finestratense", explicaba el edil de Fiestas, Héctor Baldó, además de que "permitirá la mayor protección de las fiestas, cumplir con los objetivos de la localidad en materia de DTI y la posibilidad de acceder a determinadas subvenciones y ayudas", añadía el concejal. El punto se aprobaba por unanimidad en el pleno y, a partir de ahora, los técnicos prepararán todos los informes pertinentes.

Por otra parte, el pleno aprobaba también por unanimidad la admisión a trámite del otorgamiento de concesión administrativa para construir y explotar un centro de pádel y tenis a la empresa Tenis & Paddel Finestrat SL en una parcela municipal, concretamente la ubicada en la calle Atenas 104.

Igualmente, en el pleno se ha conocido que la nueva planta de tratamiento de escombros de Finestrat recibirá pronto el visto bueno de Conselleria, que ya ha revisado y considera favorables los informes para la concesión de la licencia ambiental. Aún así, el ayuntamiento quiere condicionar la apertura de la escombrera al cumplimiento de otros requisitos.

La concesión administrativa de la nueva planta de tratamiento de escombros y ecoparque de Finestrat, se encuentra paralizada a causa de la falta de la aprobación de la licencia ambiental por parte de Conselleria. El alcalde de Finestrat, ha revelado que, "fuentes de Conselleria me han confirmado que está todo en orden y que la licencia será aprobada en la próximo reunión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente del Consell" y, si no se ha hecho antes ha sido porque "la Comisión no se ha reunido este mes"

Sin embargo, Juanfran Pérez ha adelantado que la planta "va a crear molestias a otras empresas de la zona si no modifica el proyecto" para evitar emisiones de polvo a la atmósfera, por lo que el consistorio "ha condicionado la apertura a ciertas medidas correctoras añadidas". Pérez, incluso, ha manifestado estar dispuesto a "incrementar el tiempo de concesión si la empresa se hace cargo de todo" y evita esas emisiones.

Por otra parte, el Consorci Mare no ha incluido en su planeamiento el Ecoparque de Finestrat por lo que el consistorio va a comunicar la intención de construirlo en breve.