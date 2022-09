Finestrat pone en marcha su propio transporte escolar

En Finestrat no quieren que suceda lo que ocurrió en cursos anteriores y que haya deficiencias en el transporte escolar. Lo ha dicho el alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez, que ha manifestado que "En años anteriores este alumnado se encontraba con la incertidumbre al no saber si disponía de plaza en los autobuses de Conselleria. Esto generaba molestias y, sobre todo, mucha ansiedad para las familias, cerca de 40 el año pasado, porque cuando llegaba la hora de coger el autobús no sabían si iban a tener plaza". El año pasado ya se decidió, por parte del consistorio, de manera urgente "contratar este servicio y sufragarlo íntegramente desde el Ayuntamiento", apunta Pérez. Por eso, este año han querido adelantarse a ese problema y evitarlo desde el primer día.

Así, los estudiantes de Finestrat ya pueden solicitar su plaza de transporte en este servicio habilitado por el municipio y totalmente gratuito para todos los empadronados en Finestrat que cursan sus estudios de Bachiller y Ciclos Formativos en los centros de Villajoyosa. Para reservar plaza es preciso realizar previamente la solicitud, vía telemática en la sede electrónica o de manera presencial por Registro de Entrada en el ayuntamiento o en la oficina de la Cala. Juanfran Pérez, alcalde de Finestrat

La hora de salida del autobús será a las 7:10 desde el casco histórico y se realizarán varias paradas hasta llegar a Villajoyosa. El regreso estimado es a las 14:15 horas, realizando el mismo recorrido para equiparar el tiempo de estancia en el autobús.