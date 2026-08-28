Finestrat celebra el próximo viernes 4 de septiembre el Gamer Fest y la Old School Party en el pabellón municipal

La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Finestrat ha organizado una nueva edición del Gamer Fest & Old School Party, una de las citas más esperadas por los jóvenes del municipio, que se celebrará el próximo viernes 4 de septiembre en el Pabellón Municipal de Finestrat, en horario de 19:00 a 1:00 horas.

Como en recientes ediciones, el evento combina las últimas tendencias en videojuegos con propuestas de ocio clásico, creando un espacio de encuentro intergeneracional donde la diversión, la competición y la convivencia serán los grandes protagonistas.

La programación incluye torneos de los videojuegos más populares, una completa zona arcade de estilo retro, además de actividades como billar, futbolín, 4 en raya gigante, palo loco, toro mecánico y muchas otras sorpresas.

La concejala de Infancia y Juventud, Sara Llorca, destacó que “la Gamer Fest se ha consolidado como una de las actividades juveniles con mayor participación en Finestrat. Queremos ofrecer alternativas de ocio saludables, atractivas y adaptadas a los intereses de nuestros jóvenes, fomentando además la convivencia y la participación”.

Llorca añadió que “este evento reúne dos generaciones: la pasión por los videojuegos actuales y la nostalgia de los clásicos arcade, creando una experiencia única para jóvenes y familias”.

Además, durante toda la jornada habrá servicio de barra gestionado por el Grupo Scout de Finestrat, cuya colaboración permitirá completar la oferta de ocio y entretenimiento prevista para la noche.

Desde la Concejalía de Juventud animan a todos los aficionados a los videojuegos y al ocio alternativo a inscribirse cuanto antes para participar en los torneos y actividades programadas.

Las inscripciones ya están abiertas a través del enlace: https://logrodesbloqueado.com/finestart-gameparty-2026/