Finestrat aprueba un presupuesto 2022 de 17,9 millones y cambia la política de subvenciones

El ayuntamiento de Finestrat ha aprobado hoy su presupuesto para 2022, que el concejal de hacienda, José Vicente Lloret, ha calificado de ajustado aunque muestra un mínimo déficit de 2000 euros.

En total el presupuesto asciende a 17.919.000 euros, mientras que los gastos son de 17.921.000 euros. El edil ha destacado el capítulo de inversiones, que asciende a 3,77 millones de euros, así como el incremento del 2%, obligado por la ley, para el capítulo de personal, que asciende a 7,7 millones de euros. Lloret hacía el siguiente resumen de las partidas

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Alfonso Llorca, ha justificado su abstención por tener aún, algunas dudas sobre determinados puntos concretos del presupuesto, si bien reconoce que ha habido diálogo y ha agradecido que se les haya podido incorporar varias propuestas al documento. Así, “se incorporan propuestas del PSOE como instalar contenedores soterrados, préstamo de bicicletas o mejoras en la Font del Molí, aunque el equipo de gobierno ya parece que tenía en marcha un proyecto similar” entre otras que ha ido enumerando Llorca.

El portavoz socialista ha sugerido, sin embargo, que de llevar a cabo la construcción del ascensor se corrija el proyecto porque considera que va más encaminado a la estética que a la finalidad del mismo.

Por otra parte, se aprobaba también en el plenario de hoy, viernes, la modificación de la ordenanza fiscal relativa a lo que conocemos popularmente como "plusvalía". El edil de Hacienda ha anunciado que, en esa modificación, se incluye la articulación de una "bonificación del 95%" que correrá a cargo del ayuntamiento y que afectará "al impuesto sobre donaciones y transmisiones", de manera que los herederos, prácticamente "apenas tendrán que pagar por estas transmisiones".

No obstante, el alcalde de la localidad, Juan Francisco Pérez, se ha mostrado convencido de que "dada la incertidumbre en la que está sumido el mundo seguramente habrá que modificar los presupuestos en más de una ocasión este año" y, en ese sentido, ha anunciado también que se van a modificar las subvenciones municipales en varios sentidos. Los más importantes, según ha señalado Pérez, son dos: las ayudas COVID "que pretendíamos suprimirlas este año", van a permanecer pero transformadas en "unas ayudas que intentarán paliar las consecuencias personales y sociales de la guerra de Ucrania". Por otro lado, "nos vemos forzados a obligar a los beneficiarios de ayudas sociales que tengan posibilidad de reincorporarse al mercado laboral a que participen en nuestros cursos de formación y búsqueda activa de empleo", ha dicho y "habrá que subordinar las subvenciones a ese requisito" porque, de otra manera, concluía Pérez, "el ayuntamiento no podrá hacer frente a todas las ayuidas". Además, añadía, "no es de recibo que estemos ofreciendo ayuda continuada y que no veamos ninguna iniciativa por parte del subvencionado para asistir a esos cursos e incorporarse al mercado laboral". El alcalde ha garantizado, sin embargo, que el resto de ayudas "de jubilados, personas con discapacidad o cualquier otro que implique personas que no puedan reincorporarse al mercado laboral", seguirán activas y no se resentirán.