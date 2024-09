El faro y el Museo de la Villa Romana de L'Albir, incrementan las visitas más de un 40% este verano

El Museo de la Villa Romana del Albir y el Faro del Albir, incrementan más de un 40% las visitas de turistas durante este verano.

Concretamente, en los tres meses de junio, julio y agosto, los dos lugares que suponen el mayor atractivo para los visitantes de l’Alfàs han recibido un 41’8 % más de visitas en el caso del Museo de la Villa Romana y un 41’2 % en el caso del faro.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el dato sobre las visitas realizadas al faro del Albir es inferior al dato real, ya que no se dispone de un sistema de control en la ruta roja salvo en el horario en que se encuentra allí el personal municipal, por lo que no se contabilizan las visitas fuera de ese horario.

La edil de Patrimonio Cultural, Sandra Gómez, daba a conocer las cifras de este balance.

La edil recuerda que el Museo abrió sus puertas en abril de 2011 y ya acumula más de 90.000 visitas. Además, este verano se ha ampliado su zona visible con la musealización del sector V.