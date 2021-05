Empresarios de Benidorm implusan con el líder de Los Rebeldes, la campaña Vacuna Ya

Varios empresarios de Benidorm relacionados con el sector turístico, de ocio y otras ramas, decidían hace un tiempo tomar partido, ser proactivos y contribuir a que se recupere cuanto antes la nueva normalidad con seguridad. Por eso diseñaron la campaña Vacuna Ya, que pide que se incremente el ritmo de vacunación para poder incrementar la movilidad y fomentar el turismo con seguridad. A ellos, de manera espontánea, se les unió el líder de Los Rebeldes, Carlos Segarra.

Hoy se presentaba la canción “Con una dosis nada más”, de Carlos Segarra, en la que anima a vacunarse, lanza un mensaje antinegacionista y apoya a la campaña iniciada por varios empresarios de Benidorm, entre ellos los organizadores de esta campaña, la Escuela de Negocios Turísticos FORST o el Magic Costa Blanca.

Javier Jiménez, Director de FORST, comentaba al inicio de la presentación que "no debemos fijarnos en Europa, sino en Israel". Para Jiménez, "hemos de incrementar el ritmo de la vacunación porque aquí se han hecho muchas cosas bien, pero el ritmo de vacunación es inadmisible".

Por su parte, Carlos Segarra explicaba que ha querido componer una canción "cuya letra no se convirtiera en un panfleto" que aburriera después de oírlo varias veces. Ha escrito una canción que puede, perfectamente, encajar en un concierto de Los Rebeldes, pero haciendo alusión a que no hay que dejar de pasar la oportunidad para la vacuna. Segarra dice que no comprende a los negacionistas porque "no me cabe en la cabeza que nadie crea que es más seguro no vacunarse" y hace un llamamiento a que todos se vacunen porque "la medicina es una ciencia e ir en contra es una posición absurda".

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Benidorm, Toni Pérez