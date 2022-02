La edil de Turismo de La Vila afirma que "un error de fecha" causó la polémica de las facturas

La edil de Turismo de Villajoyosa, Marta Sellés, ha aclarado que la polémica debida a la factura de un almuerzo que se habría ofrecido el día de Nochebuena de 2020 se ha debido a un error de fecha.

Un grupo de funcionarios presentaba por Registro, como publicó Onda Cero, un documento en el que desmentían a la edil cuando afirmaba en el último plenario de la corporación que se había ofrecido en esa fecha un almuerza de agradecimiento a los funcionarios, que aclaraban que no habían participado en tal almuerzo y el entonces concejal del área, Josep Castiñeira, aseguraba que el único almuerzo que se había producido fue uno “de cabasset” en 2019 y no en la fecha dada por la edil en el pleno.

Sellés explica que se confundió en la fecha y que se refería, precisamente a ese evento, al que su concejalía "aportó algunos refrescos y aperitivos".

Sellés reitera que la fecha que mencionó es la de la factura, no la del día del almuerzo y que es tradición "agradecer con este tipo de detalles a los funcionarios que trabajan a veces fuera de su horario con el único afán de prestar un servicio". Explica también que la factura era de 132€ y que en el almuerzo no participaron los funcionarios de comercio "porque las concejalías ya estaban separadas" pero recuerda que, en ningún momento, aludió "a nombre alguno" y no comprende por qué se han dado por aludidos estos funcionarios.