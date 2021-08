PATROCINADO POR REFRIGERACIÓN MARCET

Continúan las temperaturas suaves durante el día con máximas por debajo de los 30ºC y las noches cálidas

Cielos despejados o casi despejados en toda la comarca. Temperaturas máximas hoy, de nuevo, por debajo de los 30° en toda la comarca. Altea, Polop, Orxeta y Callosa llegarán a 29ºC y Confrides no superará los 26. Entre esos valores se moverá el mercurio en el resto de municipios. No se pasará de los 28 Alfaz, Benidorm, La Vila. También en Finestrat y La Nucia. Mínimas de 16 en Confrides, 18 en Guadalest, 19 en Tárbena y entre 21 y 23 grados en el resto. Vientos flojos o moderados con rachas que no superarán los 20 km /h