Concluyen las obras de mejora del depósito anti-tormentas de La Cala de Finestrat

Concluyen, las obras de restauración del depósito anti-tormentas de La Cala de Finestrat.

La actuación que se ha llevado a cabo ha elevado la escollera en la desembocadura, con el propósito de que, en caso de temporal, no se arrastre tanta arena al mar, de manera que no se pierda y que, incluso cuando haya oleaje, no arrastre agua del mar al aliviadero del depósito anti-tormenta.

Una intervención que ha tenido un coste de 45.000 euros sufragados íntegramente por las arcas municipales y que completa los trabajos que se realizaron para encauzar el barranco y evitar inundaciones. El alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez, manifestaba su satisfacción, durante la visita de supervisión a esta intervención, por la celeridad que se había conseguido y que todo estuviera dispuesto para el verano.

La actuación afecta a unos 300 m2 justo en la salida del aliviadero del depósito, que es el punto donde vierten las aguas pluviales del barranco de La Cala. Se han colocado rocas de 500 a 800 kilogramos de peso para restaurar la escollera y devolverla a su cota original.