Benidorm roza los 3,6 millones de euros en la venta de bonos consumo de la campaña #BenidormTeDaMás

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el pago de la tercera y última remesa, por un importe cercano a los 418.000 euros, correspondiente a los bonos canjeados entre el 29 y el 31 de diciembre en los 495 establecimientos adheridos. Con este abono, el Ayuntamiento completa una inversión municipal de más de 1,2 millones de euros, que ha generado una facturación total de 3,54 millones, con la participación del 63,9% de los empadronados.

El Alcalde de Benidorm, Toni Pérez ha insistido en el “éxito” de la campaña y ha avanzado que “mientras la economía local lo permita seguiremos cuidando de nuestros vecinos y de nuestro comercio con iniciativas como esta”.

"El balance es, una vez más, muy positivo” ha afirmado el primer edil, puesto que “se ha propiciado la dinamización de la actividad comercial en nuestra ciudad favoreciéndose el consumo local y lográndose un retorno muy importante que va más allá de la inversión municipal”. En ese sentido, el alcalde ha recalcado que “edición tras edición hemos mantenido la esencia que nos hace únicos respecto a otros municipios: la universalidad, ya que en nuestra ciudad han podido participar de esta iniciativa todas las personas empadronadas mayores de 18 años a fecha 31 de diciembre”.