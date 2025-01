Benidorm permitirá aparcar a no residentes en las zonas verde y naranja a cambio de pagos y compras y recuperará el servicio público de alquiler de bicicletas desaparecido en 2019

Benidorm incluye en el nuevo contrato de la Zona Azul las condiciones para aparcar en la zona verde y naranja, tras sacarlo a concurso por un importe total de 394.299 euros; y avanza al Consejo de Movilidad cómo será el contrato del servicio público de bicicletas inexistente desde hace años

Ambas cuestiones, al igual que la implementación de la Zona de Bajas Emisiones, cuyo punto de ayuda al ciudadano ya está operativo en el Ayuntamiento, fueron expuestas durante la sesión del consejo de Movilidad que estuvo presidido por el alcalde, Toni Pérez.

En cuanto a novedades del pliego del estacionamiento regulado, conocido como la Zona Azul, marca 3.300 plazas más al contrato, divididas entre zona Naranja y zona verde, en las que sí podrán aparcar los no residentes a cambio de unas condiciones determinadas. En la zona verde los residentes podrán aparcar gratis durante 48 horas, y en la zona naranja podrán hacerlo gratis 10 días. Para no residentes, la zona verde costará lo mismo que la zona azul, pero estará activa las 24 horas del día; y en la zona naranja, los no residentes deberán acreditar un consumo en establecimientos locales, que en función del gasto les permitirá el tiempo de estacionamiento, aunque no se especifica cómo se ejecutará esta cuestión. En todo caso, el tiempo permitido será de una hora por un consumo entre 0 y 4,99 euros, de dos horas si el consumo es entre 10 y 14,99 euros y de tres horas gratis si el consumo es superior a 15 euros.

En cuanto al servicio municipal de préstamo de bicicletas, que lleva desaparecido desde que caducó en 2018 el antiguo contrato, incluirá 150 bicicletas eléctricas y 20 estaciones de servicio, a utilizar mediante una app. El contrato saldrá a licitación por algo más de medio millón de euros