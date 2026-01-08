Benidorm destina 48.000 euros a seis asociaciones independientes de comerciantes

El Ayuntamiento de Benidorm ha destinado un total de 48.000 euros para fomentar el empleo en entidades empresariales de la ciudad que cuentan con personal administrativo para gestionar el funcionamiento de las mismas. Estas ayudas, que convoca la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local para colaborar con los gastos laborales y de funcionamiento de dichas entidades empresariales y/o emprendedoras, fueron resueltas el pasado diciembre por parte de la Junta de Gobierno local y han ido a parar a un total de seis agrupaciones locales.

Las ayudas, aprobadas el pasado mes de diciembre por la Junta de Gobierno Local, han ido a parar a entidades como ABRECA, AVIBE o JOVEMPA, entre otras. La concejala de Empleo y Desarrollo, Mónica Gómez, ha señalado que esta línea de subvenciones permite a las asociaciones mantener su plantilla, y ha subrayado que el empleo es “la mejor política social que se puede impulsar”

Además, El Ayuntamiento de Benidorm ha concedido 11.300 euros más en ayudas a nuevas empresas y proyectos emprendedores que se han puesto en marcha a lo largo del último año y que se suman a los 27.600 euros aprobados en remesas anteriores.

La concejal del área, Mónica Gómez, ha detallado que “de esta última remesa se han beneficiado 14 nuevos proyectos de autónomos y empresas, llegando hasta un total de 47 proyectos emprendedores en lo que llevamos de convocatoria”, con una inversión hasta la fecha de 38.900 euros. Asimismo, ha recordado que los beneficiarios “han recibido entre 700 y 1.000 euros de ayuda para el despliegue de su actividad empresarial”.