Benidorm construirá tres rotondas en La Cala para mejorar el tráfico y la seguridad vial en la zona

Esta actuación fue la propuesta más votada en los presupuestos participativos y estará finalizada en tres meses

La rotonda principal y de mayor tamaño se ubicará en el cruce con la avenida Marina Baixa, mientras que las otras dos, de menores dimensiones, estarán en el entorno de la confluencia con la avenida de Villajoyosa.

Entre otros detalles, se contempla que el pavimento de la nueva calzada será fonoacústico, es decir que absorbe y reduce el ruido producido por el paso de los vehículos. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Espacio Público

Además, se instalará una barrera de modo que en caso de fuertes lluvias se pueda cerrar la avenida del Murtal e impedir el acceso por debajo del puente. Durante el desarrollo de la obra los vehículos podrán seguir circulando en todo momento, si bien la calzada se estrechará a un solo carril por sentido

Con motivo del inicio de las obras, la campaña ‘A pie de calle’ se ha desplazado hasta ese punto en donde han compartido con los vecinos de La Cala los pormenores de la intervención, con los concejales de Participación Ciudadana y Espacio Público, Ana Pellicer y Francis Muñoz, a la cabeza, acompañados por técnicos municipales y responsables de la empresa que ejecutará los trabajos.