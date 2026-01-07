Benidorm adjudica el nuevo colector de aguas residuales del Palau

CICLO AGUA

El inicio de los trabajos se producirá después del Benidorm Fest, con el objetivo de no interferir en la celebración

Benidorm |

El Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado las obras del nuevo colector de aguas residuales del Palau, una actuación que permitirá eliminar la actual estación de bombeo, reduciendo los problemas operativos, el coste energético y el riesgo de vertidos.

La obra cuenta con un presupuesto de 568.574,57 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha señalado que se trata de una actuación clave para los vecinos de la zona.

La tramitación del expediente se ha llevado a cabo de forma ordinaria y el procedimiento ha sido abierto. La inversión será financiada con cargo a los fondos de renovación de infraestructuras de la concesionaria. El proyecto, que fue revisado por los técnicos, “cumple con los criterios técnicos y normativos exigidos por el planeamiento municipal y la normativa sectorial”, según ha precisado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

