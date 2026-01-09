El Ayuntamiento de La Nucía abre el plazo de inscripción para cuatro cursos gratuitos para personas desempleadas

Cada curso contará con 15 plazas, sumando un total de 60 alumnos, y combinará formación teórica y práctica. Las clases se impartirán de lunes a viernes, en horario de mañana, de 8:30 a 13:30, o de tarde, de 15:30 a 20:30 horas. En total se ofertan 60 plazas para personas desempleadas, en los siguientes cursos formativos:

“Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas”, 540 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel II. 15 plazas.

“Montaje y mantenimiento de sistemas Domóticos e Inmóticos”, 520 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel II. 15 plazas.

“Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos”, 560 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel II.

“Operaciones Auxiliares de Mantenimiento en electromecánica de Vehículos”, 350 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel I.

Estos cursos están promovidos por Ayuntamiento de La Nucía y cuentan con una subvención total de 196.174,50 € financiados por la Generalitat Valenciana, a través de LABORA, el Ayuntamiento de La Nucía. En la presentación de los cursos han participado Antonio Piñera, director del Centro de Formación y Desarrollo Local y Medioambiental de La Nucía, Serafín López, concejal de Empleo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Las inscripciones pueden realizarse de forma online en la web www.escueladeoficioslanucia.es, o presencialmente en la Escuela de Oficios de La Nucía.