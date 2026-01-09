El Ayuntamiento de La Nucía abre el plazo de inscripción para cuatro cursos gratuitos para personas desempleadas

Cada curso contará con 15 plazas, sumando un total de 60 alumnos, y combinará formación teórica y práctica. Las clases se impartirán de lunes a viernes, en horario de mañana, de 8:30 a 13:30, o de tarde, de 15:30 a 20:30 horas. En total se ofertan 60 plazas para personas desempleadas, en los siguientes cursos formativos:
- “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas”, 540 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel II. 15 plazas.
- “Montaje y mantenimiento de sistemas Domóticos e Inmóticos”, 520 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel II. 15 plazas.
- “Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos”, 560 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel II.
- “Operaciones Auxiliares de Mantenimiento en electromecánica de Vehículos”, 350 horas, Certificado de Profesionalidad Nivel I.
Estos cursos están promovidos por Ayuntamiento de La Nucía y cuentan con una subvención total de 196.174,50 € financiados por la Generalitat Valenciana, a través de LABORA, el Ayuntamiento de La Nucía. En la presentación de los cursos han participado Antonio Piñera, director del Centro de Formación y Desarrollo Local y Medioambiental de La Nucía, Serafín López, concejal de Empleo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
Las inscripciones pueden realizarse de forma online en la web www.escueladeoficioslanucia.es, o presencialmente en la Escuela de Oficios de La Nucía.