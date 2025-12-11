Avanzan las obras de reurbanización del entorno del Mercat de Villajoyosa para convertir el exterior en plataforma única

El proyecto de reurbanización del entorno del Mercat Municipal de Villajoyosa avanza según los plazos previstos para convertir las calles del exterior en plataforma única. Los trabajos mejorarán la accesibilidad de esta concurrida zona que abarca las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana. Escuchamos a Pedro Ramis, concejal de Urbanismo

La actuación convertirá estas calles en una plataforma única en la que el peatón tendrá preferencia; además, se renovará la red de pluviales para prevenir episodios de inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación de aguas. El grueso de las obras se terminará en unos días en la zona del acceso principal al mercado y se procedera al asfaltado de las calles Cristóbal Galiana y Canalejas, dejando el resto para después del periodo festivo. Escuchamos de nuevo a Pedro Ramis