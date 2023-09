El alcalde de la Vila Joiosa garantiza la finalización de las obras del Esquerdo en Noviembre

El alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, ha visitado hoy las obras de las nuevas instalaciones del CEIP Dr. Esquerdo para comprobar la marcha de las obras. El alcalde iniciaba, con una visita anterior al IES Marina Baixa, una ronda por todos los centros del municipio.

En algunos de ellos hay pequeñas obras de mantenimiento y acondicionamiento que se están llevando a cabo y el alcalde también se va a interesar por ellas y a supervisarlas in situ. En otros, se trata de una visita de cortesía y toma de contacto con la comunidad educativa y la directiva de los diferentes centros. En cualquier caso, ha querido Zaragoza, al visitar el Esquerdo, reiterar que hay no sólo un compromiso, sino "un mandato de alcaldía para que las obras concluyan en la fecha comprometida" y realizar el traslado del material en las fechas navideñas "si así lo decide la directiva y el AMPA", ha matizado. El ayuntamiento "se compromete a dar continuidad al seguimiento de las obras para que no se demoren más".

El alcalde ha anunciado también que el ayuntamiento urgirá a la Dirección Territorial "para que resuelva el problema de infraestructuras que tiene el IES Marina Baixa", un centro que "necesita remodelar unas aulas por motivo de espacio". Así lo comprobó Zaragoza en la primera visita de esta ronda a los centros escolares, acompañado de los responsables de las concejalías de Educación y Servicios Técnicos.