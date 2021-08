PATROCINADO POR REFRIGERACIÓN MARCET

La AEMET anuncia una nueva ola de calor para estos días, con temperaturas de hasta 38ºC

Los cielos estarán mayormente despejados durante todo el día en toda la comarca aunque pueda haber alguna nube ocasional que serán más aislada en la costa que en el interior. Temperaturas que, otra vez, marcarán máximas de 33º en varias localidades, la más alta de hoy, en Callosa, Orxeta y La Nucía. En otras localidades esas máximas no bajarán de los 30°. Así, 32 tendrá Alfaz o Finestrat, 31 Altea, Benidorm, la Vila o Guadalest y 30 en el resto salvo en Confrides, que no se espera que suba de los 29° Mínimas entre los 15° de Confrides, la más baja y los entre 21 y 23 que registrarán la gran mayoría de las localidades. Las temperaturas están en aumento y no pararán hasta el fin de semana donde alcanzaremos los 37-38° en algunas poblaciones. Para el jueves, La Agencia Española de Meteorología (AEMET) se prevé, de hecho, alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral sur. Vientos variables moderados o flojos