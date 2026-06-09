Hasta el 17 de junio abierto el plazo de inscripciones para el Campamento Urbano de Verano para adolescentes en Villajoyosa

La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad pone en marcha una nueva edición del Campamento de Verano para adolescentes de entre los 11 y los 16 años. Será desde el 22 de junio hasta el 22 de julio y las inscripciones están abiertas hasta el 17 de junio.

Durante este mes completo, las chicas y los chicos podrán realizar numerosas actividades a través de un enfoque participativo y coeducativo donde relacionarse con su grupo de iguales, conocerse, cocinar, divertirse, practicar estilos de vida saludable, trabajar los valores del respeto y la empatía y cómo cuidar de cada uno y a los demás.

Junto con estas acciones y talleres, supervisados por un equipo de trabajo formado por cuatro personas con titulación de técnico/a superior con experiencia en trabajo con jóvenes, se realizarán también un sinfín de actividades deportivas y una gran excursión al finalizar el campamento.

El Campamento es gratuito ya que está subvencionado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y se realizará en el centro social Llar del Pensionista, en la Casa de la Juventud, además de en otros espacios al aire libre y municipales.

El horario será de lunes a viernes (no festivos) de 10:00 a 13:30 horas. El requisito para poder inscribirse es estar empadronado en la Vila Joiosa. Las familias interesadas puedes inscribirse a través de https://forms.gle/qZT2WBZzvqfuiMeL9 y en el código QR del cartel promocional.

Dado que las plazas son limitadas (50 en total), una vez llegado al máximo de solicitudes, se abrirá lista de espera y ante la no asistencia del chico o chica durante dos días consecutivos y sin justificar, se procederá a llamar a la siguiente persona en la lista de espera.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, explicó que “el objetivo es que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de este campamento que ya el año pasado tuvo mucho éxito y que ayudó a las familias a conciliar vida laboral y familiar en época de verano, mientras los menores aprenden entre sus iguales y lo pasan bien”.

La edil añadió que “también es una forma de generar un ocio saludable donde el uso de las pantallas no está permitido en un contexto en el que lo que se quiere es liberarles de los dispositivos lo máximo posible en esta época del año”.

El 17 de junio se cerrarán las inscripciones y se llamará a las personas que tienen plaza para citarlas el primer día del Campamento, el lunes 22 de junio, a las 10.00 horas en el centro social Llar del Pensionista. Para más información, llamar al 96 590 8332.