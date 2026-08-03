SkyFest Benidorm encara una nueva semana de programación con tres grandes propuestas

La primera llegará mañana, miércoles 5 de agosto, con el concierto de Taburete, una de las bandas más populares del pop-rock nacional, que actuará a partir de las diez de la noche en el recinto de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

El jueves será el turno del humor con Luis Piedrahita, dentro del ciclo de comedia Lo Nunca Visto, que está reuniendo este verano a algunos de los humoristas más reconocidos del panorama nacional.

Y el sábado 8 de agosto llegará una de las grandes novedades del verano con el estreno de AZABACHE, un nuevo festival dedicado al flamenco urbano. Más de siete horas de música en directo con un cartel encabezado por Líder J, acompañado por José Rey, Jaque Original, Irrita El Indio, C de Cama, Sara de Las Chuches y Fran y Nico, además de las sesiones de DJ Skoll B, Adri Roses (La Flamenca TV) y Tigerfighter. El festival abrirá sus puertas a las siete de la tarde y contará con zonas VIP, restauración y espacios de ocio, con el objetivo de consolidarse como una nueva referencia musical en Benidorm. Las entradas continúan a la venta a través de los canales oficiales.