Benidorm y La Nucía se hunden un poco más en la tabla de Tercera División

En el fútbol de Tercera División, dos derrotas para los equipos locales y con el mismo resultado adverso.

Rojillos entre mucho amarillo

La Nucía no lograba llevarse puntos frente al Soneja en el Camilo Cano donde perdía por 1-2. El resultado pone cuesta arriba las expectativas de la Nucía. Los goles del Soneja llegaban ambos en la primera parte y luego se relajaban en la segunda para dejar que en el minuto 53 marcara Winstanly el gol rojillo. El juego se volvía más duro y más agresivo, especialmente a partir del minuto 75, viéndose varias amarillas y una roja a Alcolea en el visitante. Hasta 12 amarillas mostró el colegiado durante el partido, 8 al Soneja y el resto al equipo nuciero.

Todos los goles muy temprano

El Benidorm, por su parte, perdía también 2-1 a domicilio en la Ciudad Esportiva Pamesa Cerámica frente al equipo de La Roda.

Los tres goles llegaban en los 17 primeros minutos de juego: los dos primeros los de los locales, muy tempranos y seguidos, en el minuto 1 el de Messeguer y en el 5 el de Prera. En el 17 respondía el Benidorm con gol de Morgado y a partir de ahí, ninguna novedad en el marcador.

Ha faltado contundencia en llevar al terreno de juego lo que se ha estado entrenando, decía el míster, Miguel Ángel Martínez

El equipo no se ha venido abajo, en la segunda parte creaba oportunidades pero no había suerte.

También cae la Vila

En esta ocasión los equipos de la comarca no se han creído que pudieran vencer, tampoco en Preferente: el Villajoyosa caía 3-0 frente al Santa Pola. No hay una diferencia tan gran de juego entre ambos equipos y ha sido una lástima que los vileros no hayan tenido su día y hayan sido inferiores en el partido, en esta ocasión. Eso sí, a diferencia de lo que pasa en tercera, los vileros son octavos de la tabla.