El Boca del Calvari en Benidorm abre la muestra ‘Serie Íbera’ de Sómnica Bernabeu con protagonismo para la mujer con motivo del 8M
Ana Pellicer, concejala de de Patrimonio Histórico y Cultural, nos detalla más sobre esta exposición que podrá visitarse hasta el 22 de mayo en el museo Boca del Calvari que pone el acento en las figuras femeninas que forman parte de nuestra historia; mujeres que simbolizan identidad, liderazgo y espiritualidad. La muestra concede especial protagonismo a la mujer de aquella época y está vinculada a la programación organizada por el Ayuntamiento con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
La serie está compuesta por doce obras de gran formato, que sitúan en el centro la figura de la Dama Íbera como símbolo de identidad, liderazgo y espiritualidad, incorporando también la presencia de la ancestral Tanit, divinidad vinculada a la fertilidad y al poder femenino en el Mediterráneo antiguo.