LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo franjiverde cosecha su primera derrota del curso en el Martínez Valero

Felipe Canals

Elche |

Primera derrota de la temporada en casa para el Elche. El equipo de Sarabia cayó ante el Villarreal tras unos primeros quince minutos letales del 'submarino amarillo'. El tanto de Neto dio esperanzas al cuadro ilicitano, pero los de Marcelino sentenciaron en el segundo acto al contragolpe.

El Elche sigue noveno y con seis puntos de margen sobre el descenso. El Valencia, rival este sábado en Mestalla, abre la zona roja. El choque de este fin de semana se prevé de alta tensión y será crucial para ambos conjuntos.

Analizamos la actualidad del Elche con Óscar Manteca, Pepe Márquez, Josema San-Matías y Miguel Ángel Monera.

