PP y Vox en Elche dicen que han puesto en marcha en un año el 80% del pacto de gobierno

PP y Vox de Elche han hecho este viernes un balance positivo del primer año desde la toma de posesión del gobierno municipal, que se cumple este lunes.

El alcalde Pablo Ruz, del PP, y la portavoz de Vox y tercera Teniente de Alcalde Aurora Rodil han destacado que en los últimos doce meses se ha cumplido “el 80%” de los acuerdos del pacto de gobierno.

Entre otros anuncios, han avanzado que se van a crear 650 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en la vía pública en distintas zonas de la ciudad; entre otras en la calle Despertar Femenino, Ausiàs March (en ella se va a acometer una actuación integral de modernización), Pascual García Rocamora, Emilio Hernández Selva, Josep Joaquín Landerer, y Francisco Pérez Campillo, así como en el entorno de la Plaza de Castilla. Esta es una actuación que se va ejecutar transformando los actuales estacionamientos en línea a otros en batería, como se ha realizado recientemente en la calle Josefina Manresa.

Por otro lado, tanto el alcalde ilicitano como la portavoz de Vox han señalado que la Conselleria de Sanidad ha optado, y así, han dicho, se lo ha trasladado al Ayuntamiento, que este verano Elche va a mantener las dos ambulancias SAMU que tienen base regular en la ciudad. Han dicho que ninguna se irá finalmente a Santa Pola y han dejado entrever que el servicio de urgencias se reforzará en la localidad marinera con la presencia en los meses estivales de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, que lleva enfermería y que está equipada para, si es necesario, dotarla de médico.

El 1 de julio se comprobará si en Santa Pola se establece la ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la unidad SAMU permanece en Elche o si esta se desplaza a la localidad marinera y la otra ambulancia, que al parecer estará operativa doce horas, viene a Elche, que es lo que a día de hoy aún consta a los sindicatos sanitarios.

Asimismo, Aurora Rodil ha querido poner en valor que ni PP ni Vox han “traicionado” sus valores en el gobierno de coalición que comparten. Ha añadido que ambas formaciones políticas trabajan marcándose objetivos y coincidiendo en su percepción del “bien común”.

Además, tanto PP como Vox no han escondido que en el seno del equipo de gobierno han aparecido discrepancias en distintas cuestiones, pero han incidido en que se han superado "con diálogo" y porque hay coincidencia en "el bien común".

Residencia de la tercera edad de Altabix

En la comparecencia conjunta de Pablo Ruz y Aurora Rodil para hacer balance del primer año de gobierno local, también ha sido protagonista la situación de la residencia de la tercera edad de Altabix.

En referencia a la nueva concesión administrativa de su gestión que ya en el pasado mandato reclamaron con insistencia PP y Vox desde la oposición política, la portavoz de Vox ha explicado el motivo por el que no se ha podido aún sacar a concurso la gestión del centro, permaneciendo en manos de la antigua empresa concesionaria. Esa razón es que cuando PP y Vox llegaron también al gobierno de la Generalitat se encontraron con que el ejecutivo autonómico tenia una deuda pendiente de pago de más de 100 millones de euros a las empresas concesionarias de centros de mayores del conjunto de la Comunitat Valenciana y hasta que no se abone ese dinero no se puede sacar a licitación esas concesiones. Ha dicho Rodil en que se está avanzando en saldar esa deuda.