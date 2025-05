El Ayuntamiento de Elche tranquiliza a los vecinos de Clara Campoamor: en el subsuelo de la calle “no hay oquedades”

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche ha lanzado este viernes un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la calle Clara Campoamor del barrio Porfirio Pascual que se van a movilizar este próximo lunes cortando esa calle a la circulación de vehículos ante el temor que tienen por la reiterada aparición de socavones y grietas que se da en esa vía desde hace ya tiempo.

Claudio Guilabert, concejal responsable del área de Mantenimiento y Vía Pública ha avanzado que un estudio geotécnico realizado en el mes de febrero constata que en el subsuelo de la calle Clara Campoamor no hay oquedades. Ha avanzado que se van a acometer otro análisis topográfico de la misma zona.

Se va a informar a los vecinos de los resultados de los informes con los que se cuenta y las actuaciones futuras que se pueden impulsar en una reunión con ellos convocada para la tarde del martes de la próxima semana.

El PSOE pide que se haga público el informe

Por otro lado, desde el PSOE de Elche se ha pedido al gobierno local que “haga público el último informe geotécnico de la calle Clara Campoamor ante los socavones”.

“Entendemos el malestar y la preocupación de los vecinos; somos conscientes de que este problema no es de ahora, si no de hace tiempo y que persiste”, ha afirmado Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE, que ha añadido que “los vecinos nos han trasladado que no tienen conocimiento del resultado del último estudio geotécnico realizado en la calle y nos piden que lo solicitemos al gobierno municipal”.

El portavoz del Grupo Socialista ha señalado que el Ayuntamiento recurrir al Fondo de Contingencia Municipal para emplear en caso de emergencias y ha incidido en que cuenta con la colaboración de la oposición para solventar el problema: “Los vecinos y vecinas necesitan soluciones y tenemos que trabajar entre todos para solventar el problema de seguridad”, ha concluido Héctor Díez.