Villena acoge este jueves la primera de las tres obras de la 17ª edición de ‘Danza a Escena’

Villena va a recibir mañana la primera de las tres obras que se van a representar en el Teatro Chapí de la 17 edición de ‘Danza a Escena’, el circuito de impulso a la danza promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM), desarrollado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. Las otras dos actuaciones serán el 24 de octubre y el 4 de diciembre.

Este jueves, el escenario del teatro recibirá dos pases, a las 19:30 y a las 20:30 horas de la coreógrafa Elvi Balboa Balboa con su pieza ‘Baunsbak’, en la que la artista da “un paso más” en su investigación sobre los límites y espacios comunes entre cuerpo, arquitectura y música electrónica. Los propios intérpretes con sus movimientos serán la fuente de sonido del espectáculo.

La programación en el Teatro Chapí continuará el 24 de octubre con ‘Petit Break’, en el que la compañía Brodas Bros rendirá homenaje al hip hop. El circuito estatal se despedirá de Villena el 4 de diciembre de la mano del coreógrafo sevillano Jesús Benzal con su pieza ‘Lo que ocurre en un instante’, basada en las premisas de cuánto dura un instante y cuánto cambia en un instante.