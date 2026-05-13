Villena acoge este domingo el I Encuentro de Gigantes y Cabezudos

La ciudad de Villena va a acoger este próximo domingo el I Encuentro de Gigantes y Cabezudos que reunirá 89 figuras procedentes de diez municipios de España.

Se trata de un evento que se enmarca en las celebraciones del centenario de la Comparsa Labradores y que se ha programado con la colaboración de la Asociación Ermita San José y el Ayuntamiento de la localidad de la comarca del Alto Vinalopó.

En el encuentro van a participar municipios como Monóvar, Alicante, Alcoi y Villena, de la provincia de Alicante; la localidad valenciana de Patraix; los municipios murcianos de Abarán, Blanca, Caravaca de la Cruz y La Espartosa, así como la localidad de Mirasol de Huesca.

Villena abrirá el desfile de gigantes y cabezudos que se tendrá lugar el domingo por la mañana y que partirá de la Plaza Mayor, que también será el escenario de un baile de las diferentes agrupaciones de gigantes y cabezudos participantes en un evento que al que se prevé la asistencia de más de 260 personas.