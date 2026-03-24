La unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del hospital de Elda supera los 2.500 ingresos

La unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del Hospital General Universitario de Elda registró el pasado año más de 2.500 ingresos, de los que 1.600 correspondieron a pacientes paliativos y el resto a hospitalización a domicilio.

Además, la planta de hospitalización específica de cuidados paliativos del centro que encabeza el departamento sanitario de Elda atendió 365 ingresos y los equipos asistenciales realizaron más de 12.500 visitas domiciliarias médicas y de enfermería.

Por otro lado, la unidad acompaño al final de la vida a 590 pacientes, garantizando una atención especializada tanto en su domicilio como en el hospital.

La unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del departamento de salud de Elda cumple este año 18 años de actividad, que es un periodo durante el que ha atendido a más de 35.000 pacientes, consolidándose como un recurso esencial para la atención integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas y para el acompañamiento y apoyo de sus familias.

Unidad con características únicas

El departamento de salud de Elda cuenta con la única unidad de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana que dispone simultáneamente de planta de hospitalización propia, consultas externas específicas y asistencia domiciliaria integrada para pacientes paliativos.

Actualmente, su unidad está formada por 6 facultativos, 8 profesionales de enfermería, 1 TCAE y 1 profesional administrativo.

La asistencia domiciliaria se presta a los pacientes paliativos oncológicos y no oncológicos, especialmente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, insuficiencia cardiaca y EPOC de las localidades de Elda, Petrer, Novelda, La Romana, La Algueña, Monóvar, Pinoso, Villena, Beneixama, Sax, Cañada y Campo de Mirra, así como sus pedanías.

La unidad desarrolla una actividad formativa continua con médicos residentes, estudiantes de enfermería y profesionales de otros departamentos y comunidades autónomas, contribuyendo a la mejora de los cuidados paliativos a nivel nacional.