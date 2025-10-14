¿Tiene crédito Javi Cabello como técnico del Eldense?

El Eldense atraviesa un momento delicado tras la derrota en Marbella y las dudas sobre el futuro de Javi Cabello empiezan a crecer. En esta tertulia analizamos si el técnico sigue teniendo respaldo dentro del club y entre la afición, además del encuentro entre el Marbella y el Eldense.

Por otro lado, debatimos acerca del Europa-Eldense de este próximo fin de semana y valoramos la llegada de la nueva propiedad a las oficinas del Nuevo Pepico Amat.

Con la participación del exjugador Alberto García, el aficionado Toni Iborra y los periodistas Miguel Ángel Monera y Fernando García.