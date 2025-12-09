¿Ha tenido suerte el Eldense con su rival en Copa del Rey?

El Eldense jugará ante la Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria, a partido único la próxima semana. Los azulgranas soñaban con Barça o Real Madrid, aunque recibirán a un equipo importante de Primera.

En Liga el Eldense arañó un punto en Santo Domingo con Ramón Vila excelso frente al Alcorcón. Ahora toca afrontar dos encuentros en casa ante Tarazona y Real Betis 'B'.

Analizamos la actualidad del Eldense con Raúl Patón, Juan Sempere, Miguel Ángel Monera y Ángel Sánchez.