TERTULIA

¿Ha tenido suerte el Eldense con su rival en Copa del Rey?

El equipo azulgrana recibirá a la Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat

Felipe Canals

Elche |

El Eldense jugará ante la Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria, a partido único la próxima semana. Los azulgranas soñaban con Barça o Real Madrid, aunque recibirán a un equipo importante de Primera.

En Liga el Eldense arañó un punto en Santo Domingo con Ramón Vila excelso frente al Alcorcón. Ahora toca afrontar dos encuentros en casa ante Tarazona y Real Betis 'B'.

Analizamos la actualidad del Eldense con Raúl Patón, Juan Sempere, Miguel Ángel Monera y Ángel Sánchez.

