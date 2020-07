Tebas, ¿no te acuerdas del Elche?

"Lo siento mucho por la gente del Elche, tiene que estar en Segunda División”. Es la frase con la que Javier Tebas, presidente de LaLiga, dilapidó las ilusiones ilicitanas de mantener la categoría en Primera División hace ahora cinco años. Lo dijo ante los micrófonos de José Ramón de la Morena, en El Larguero, un 9 de junio de 2015. Un lustro después, parece decidido a mantenerse firme en esa declaración.

Tebas le da cuerda al Fuenlabrada para que pueda disputar el encuentro al que no se presentó este pasado lunes. Por desgracia, varios de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico dieron positivo en los test del coronavirus. Los madrileños no acudieron a Riazor y el encuentro más importante de la última jornada no se disputó. Es evidente que algo falló. Y quien lo hizo va a arrastrar las ilusiones y opciones de otros equipos que sí cumplieron con el protocolo sanitario de LaLiga.

“No puede ser que quien comete el error sea el beneficiado”, lamenta el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Es de sentido común. Decidas lo que decidas, siempre habrá uno o varios conjuntos que se sientan perjudicados porque el formato de la competición se ha visto adulterado por no poder disputar la última jornada con horario unificado. Pero el problema no es ahora ese, sino que quien ha provocado el problema es el que, deportivamente, va a salir más beneficiado.

Aplazar este encuentro no tiene sentido. El Dépor está descendido y puede que ni se presente. El Elche, que es sexto, no sabe qué hacer. Entrenarse mañana, ¿para qué? Menudo circo para LaLiga. Ahora Tebas manifiesta que no se puede hablar de “negligencia” para juzgar lo sucedido con el Fuenlabrada. La situación se conocía con antelación y se forzó una situación límite.

El 10 de mayo empleaba ese mismo término, en Movistar +, para referirse a los positivos del colista de la Bundesliga, el Dynamo Dresden: “Es imposible que un club se presente con tres, cuatro o cinco contagiados a la vez. Si lo hace es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias; si no había contagios en los anteriores y yendo último viene con tres de golpe… El problema es de la Bundesliga, pero es algo que no puede pasar”.

Y ahora, ¿qué? Pues que Tebas decide según le viene sin responder a los argumentos y contradiciéndose a sí mismo. Por cierto, esta decisión no deja en buen lugar a su nueva vicepresidenta segunda, Patricia Rodríguez, a la par directora general del Elche. Esta postura perjudica claramente a la entidad para la que trabaja y a la que representa. Y si al final la voz de la Segunda no sirve para nada, será mejor no perder el tiempo porque ya se sabe para qué se acuerda Tebas del Elche.