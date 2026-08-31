El sol luce este lunes en Elche, Crevillent y Santa Pola en la despedida del mes de agosto

La jornada de despedida del mes de agosto en la comarca del Baix Vinalopó se prevé soleada, con temperaturas máximas sin cambios y con suaves brisas marinas.

El termómetro va a rondar este lunes valores máximos de 30 grados centígrados en Elche, de 31 en Crevillent y de 28 en Santa Pola.

Para mañana martes se espera un estreno del mes de septiembre con un día con nubosidad variable, con cielos cubierto a ratos, pero en principio sin lluvia, y con temperaturas similares a las de hoy.

Los modelos meteorológicos apuntan a que va a ser una semana con sol y temperaturas sin cambios significativos.