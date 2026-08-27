El sol estará presente este jueves por la mañana en el cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola; por la noche llegarán nubes

Este jueves va a ser una jornada en la comarca del Baix Vinalopó con tendencia a cielo despejado, viento flojo y temperaturas máximas parecidas a las registradas ayer, quizás ligeramente más altas.

La previsión meteorológica apunta a que irán llegando nubes al final de la tarde y a que la próxima madrugada habrá viento de noroeste con rachas moderadas.

El termómetro puedo rondar hoy valores máximos de 32 grados centígrados en Elche, de 33 en Crevillent y de 30 en Santa Pola.

Mañana viernes será un día con muchas nubes y posibilidad de alguna precipitación débil ocasional, más probable en las horas centrales. Por la tarde se irán abriendo claros.

El fin de semana se presenta con previsión de estabilidad meteorológica y soleado con temperaturas máximas de alrededor 30 grados y las mínimas que experimentaran un agradable descenso, situándose entre los 21 y 22 grados.