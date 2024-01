Sergio León da las gracias a Beccacece en su presentación con el Eibar

Sergio León fue presentado este martes como nuevo jugador de la SD Eibar. El viernes ya tuvo la oportunidad de disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo y en su primera ocasión confirmó sus buena relación con el gol, marcando el tanto de la victoria.

León se ha referido a su salida del Elche y ha centrado su respuesta en su relación con Sebastián Beccacece y las palabras que el entrenador del Elche le dedicó el pasado viernes, un día después de confirmar su marcha con destino a Ipurúa.

El nuevo delantero del Eibar ha agradecido la despedida que le brindó Beccacece: "Todo lo que dijo el míster hacia mí fueron buenas palabras. Es verdad que tuvimos una conversación, nos hablamos a la cara claro, y esa charla fue muy buena y muy sana entre los dos, diciendo cada uno la opinión que teníamos sobre nuestras cosas".

El de Palma del Río aseguró que las dos partes, entrenador y futbolista, comprendieron sus posturas: "Yo le entendí a él y él me entendió a mí. Le dije que tenía la opción del Eibar, que me atraía mucho. Beccacece explicó bien en su última rueda de prensa que este equipo cuenta con buen pie, como Ager (Aketxe) o Matheus (Pereira) que me iban a venir muy bien. A los dos minutos de salir se comprobó lo que dijo, con un pase de Matheus y mi primer gol".

Sergio León, lejos de polemizar, se mostró agradecido de cara al entrenador que tuvo en el Elche durante la primera vuelta del campeonato pese a que le abrió la puerta de salida del Martínez Valero: "Le agradezco sus palabras porque me dejó muy bien, diciendo lo que creo que he hecho allí, que ha sido portarme lo mejor posible con mis compañeros, siendo un profesional hasta el último día. Desde aquí quiero darle las gracias".

El domingo 18 de febrero, a partir de las 21:00 horas, Sebastián Beccacece y Sergio León volverán a verse las caras en el estadio Martínez Valero, esta vez como rivales con motivo del duelo directo entre Elche CF y SD Eibar.