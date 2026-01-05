Raúl Asencio reinventa el Roscón de Reyes respetando su esencia

El obrador del maestro pastelero Raúl Asencio no ha parado ni un segundo estas navidades. La campaña empezó con el panettone y ha continuado con la elaboración de miles de roscones con el sello especial de esta casa. Y es que dando un paso más en su empeño de unir tradición e innovación ha nacido el Roscón relleno de crema de pistachos y chocolate de Dubai. Una auténtica delicatessen.
En esta entrevista nos explica el proceso de creación de este roscón y nos da algunas claves sobre la riqueza de contar con productores locales.