LO MÁS DULCE

Raúl Asencio reinventa el Roscón de Reyes respetando su esencia

Su última creación incorpora crema de pistacho y chocolate de Dubai y se convierte en un referente en toda España

Mayte Vilaseca

Elche |

El obrador del maestro pastelero Raúl Asencio no ha parado ni un segundo estas navidades. La campaña empezó con el panettone y ha continuado con la elaboración de miles de roscones con el sello especial de esta casa. Y es que dando un paso más en su empeño de unir tradición e innovación ha nacido el Roscón relleno de crema de pistachos y chocolate de Dubai. Una auténtica delicatessen.

En esta entrevista nos explica el proceso de creación de este roscón y nos da algunas claves sobre la riqueza de contar con productores locales.

